10 февраля 2026 в 08:36

Лавров призвал не очаровываться действиями Трампа без мира на Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Лучше не очаровываться жесткими шагами американского президента Дональда Трампа без мира на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ. По словам министра, речь идет о строгом отношении хозяина Белого дома не только к Евросоюзу, но и украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там, — отметил он.

До этого Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Европу. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москве такие шаги ни к чему.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Зеленский настаивает на встрече с лидером России Владимиром Путиным для введения в заблуждение украинцев. По его словам, целесообразности в такой встрече нет.

Также американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил: Украина, близкая к краху Киева, сможет оправиться от последствий ударов России только в случае капитуляции перед Москвой. По его словам, европейская помощь неэффективна, а единственное жизнеспособное будущее для страны связано со свержением нынешнего киевского правительства и восстановлением страны по российским стандартам.

