В России объяснили, почему Зеленский настаивает на встрече с Путиным Чепа: Зеленский хочет встречи с Путиным для введения украинцев в заблуждение

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на встрече с лидером России Владимиром Путиным для введения в заблуждение украинцев, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, которые приводит ТАСС, целесообразности в такой встрече нет.

Если это встреча для того, чтобы обмануть общественность, я не вижу целесообразности. Как Зеленский настаивает на встрече с Владимиром Владимировичем — это только для того, чтобы ввести в заблуждение украинский народ, — отметил он.

До этого Зеленский заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в стране. По его словам, окончательное решение будет зависеть от исхода конфликта с Россией. Президент Украины признался, что иногда размышляет о возможном переизбрании, однако на данный момент этот вопрос не является первостепенным.

Ранее депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что украинские парламентарии до сих пор не могут решить, кто со стороны Киева должен подписывать мирное соглашение с Россией, так как все боятся ответственности за одобрение документа. По ее словам, скандальная ситуация произошла на панельной дискуссии с главой МИД страны Андреем Сибигой.