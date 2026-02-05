В Киеве вспыхнул скандал из-за мирного договора Депутат Рады Южанина: в Киеве не могут решить, кто подпишет мир с Россией

Украинские парламентарии до сих пор не могут решить, кто со стороны Киева должен подписывать мирное соглашение с Россией, так как все боятся ответственности, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина в эфире YouTube-канала «Новини.LIVE». По ее словам, скандальная ситуация произошла на панельной дискуссии с главой МИД страны Андреем Сибигой.

И совсем недавно была панельная дискуссия с Сибигой, которому несколько раз задавали вопрос о том, кто все-таки мирное соглашение с Россией должен подписывать? <…> И когда несколько раз пытались уточнить вопрос, все же по Конституции это функция президента, то он не ответил, — отметила Южанина.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует публиковать официальные сообщения по итогам нового раунда трехсторонних консультаций в Абу-Даби. По его словам, Россия признательна американским переговорщикам за усилия, которые они прикладывают для завершения украинского кризиса.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном в Абу-Даби. По его словам, глава государства понимает, что ничем хорошим это для него не закончится.