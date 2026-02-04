В Кремле отказались от заявлений по поводу переговоров в Абу-Даби

Кремль не планирует публиковать официальные сообщения по итогам нового раунда трехсторонних консультаций в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящий момент информирование общественности о ходе диалога не предусмотрено.

Ждать сообщений пока не нужно, мы не планируем каких-то сообщений, — добавил Песков.

Предыдущая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности проходила в столице ОАЭ 23–24 января. Текущий этап переговоров продолжает серию закрытых обсуждений между сторонами, направленных на поиск путей выхода из кризиса.

Ранее, в ночь на 4 февраля, самолет с эмблемой специального летного отряда России приземлился в Абу-Даби. Пассажиры воздушного судна — российская делегация, которая будет представлять интересы страны на переговорах по урегулированию на Украине.

До этого Песков рассказал журналистам, что состав российской делегации на предстоящих переговорах останется неизменным по сравнению с предыдущей встречей. Возглавил группу начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.