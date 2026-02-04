Зимняя Олимпиада — 2026
В Абу-Даби приземлился самолет с российской делегацией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самолет с эмблемой специального летного отряда России приземлился в Абу-Даби, передает ТАСС. В материале уточняется, что пассажиры воздушного судна — российская делегация.

Она, как сказано в статье, прибыла в столицу ОАЭ на переговоры по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что состав российской делегации на предстоящих переговорах в Абу-Даби останется неизменным по сравнению с предыдущей встречей. Возглавил группу начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас может попытаться сорвать новый раунд переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби. По его словам, она понимает, что Киеву нужно временное перемирие, а не полноценное урегулирование конфликта, потому ее задача — затянуть или сорвать переговоры.

Прежде стало известно, что следующий раунд переговоров по украинскому вопросу может вновь состояться в закрытом дворце Каср аш-Шати в Абу-Даби. Именно эта резиденция была выбрана для первой встречи, так как она максимально подходит для проведения конфиденциального диалога.

