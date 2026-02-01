Названо возможное место второго раунда переговоров по Украине Второй раунд переговоров по Украине может пройти в резиденции Каср аш-Шати в ОАЭ

Следующий раунд переговоров по Украине может вновь пройти в закрытом дворце Каср аш-Шати в Абу-Даби, сообщает РИА Новости. Именно здесь, судя по полученным фотографиям и данным источников, состоялась и первая встреча, поскольку эта резиденция идеально подходит для конфиденциального диалога.

Каср аш-Шати — одна из самых охраняемых и секретных резиденций в столице ОАЭ, используемая для приема иностранных делегаций, говорится в материале. Ее расположение в прибрежной зоне, вдали от туристических маршрутов и деловых центров, гарантирует максимальную приватность, что критически важно для таких переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальную проблему между Москвой и Киевом невозможно разрешить лишь на уровне технических переговоров. По его словам, для этого необходим прямой диалог на высшем уровне.

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сообщил, что Россия и Соединенные Штаты продолжают переговоры по урегулированию украинского кризиса даже после атаки ВСУ на резиденцию президента Владимира Путина. При этом, по его словам, реального диалога между Москвой и Киевом до сих пор не было.