Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 11:17

Названо возможное место второго раунда переговоров по Украине

Второй раунд переговоров по Украине может пройти в резиденции Каср аш-Шати в ОАЭ

Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Следующий раунд переговоров по Украине может вновь пройти в закрытом дворце Каср аш-Шати в Абу-Даби, сообщает РИА Новости. Именно здесь, судя по полученным фотографиям и данным источников, состоялась и первая встреча, поскольку эта резиденция идеально подходит для конфиденциального диалога.

Каср аш-Шати — одна из самых охраняемых и секретных резиденций в столице ОАЭ, используемая для приема иностранных делегаций, говорится в материале. Ее расположение в прибрежной зоне, вдали от туристических маршрутов и деловых центров, гарантирует максимальную приватность, что критически важно для таких переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальную проблему между Москвой и Киевом невозможно разрешить лишь на уровне технических переговоров. По его словам, для этого необходим прямой диалог на высшем уровне.

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сообщил, что Россия и Соединенные Штаты продолжают переговоры по урегулированию украинского кризиса даже после атаки ВСУ на резиденцию президента Владимира Путина. При этом, по его словам, реального диалога между Москвой и Киевом до сих пор не было.

Украина
переговоры
ОАЭ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия освободила два села под Харьковом и в ДНР
Песков раскрыл истинные причины отношения Европы к СССР и Победе
Военэксперт ответил, будет ли Евросоюз саботировать мир на Украине
В Кремле раскритиковали европейскую элиту
«Страшное проклятие случилось»: Песков сравнил лидеров ЕС с манкуртами
«Безответственные популисты»: Песков дал резкую оценку европейским политикам
В Кремле заявили о возобладавшей в Польше ненависти ко всему русскому
Илон Маск заявил о мерах против использования Starlink в России
Власти Камбоджи задержали иностранцев в мошенническом колл-центре
Живущий в Израиле Слепаков обзавелся финансовой подушкой в России
Водитель потушил горящий автобус голыми руками во Владивостоке
Раскрыты страшные последствия пожара на базе отдыха в Хакасии
«Сыграло злую шутку»: в России заметили, как ООН «перекорежило» от Запада
Россиянам раскрыли, как сохранить деньги от списаний ФССП
Почему не работает WhatsApp 1 февраля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Ирландию осадили в CAS за попытку отобрать олимпийскую квоту у Олесик
Стало известно о возможной отмене переговоров РФ и Украины в ОАЭ 1 февраля
«Россия — это решение»: в США назвали способ спасти Европу
Прокуратура взялась за шокирующее избиение девочки в школе Магадана
В Турции перевернулся автобус с пассажирами
Дальше
Самое популярное
Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт
Общество

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт

Классический плов из говядины — готовим в казане на плите
Семья и жизнь

Классический плов из говядины — готовим в казане на плите

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.