15 марта 2026 в 05:36

Стало известно об истощении запасов ПВО у ЦАХАЛ

Semafor: запасы ракет-перехватчиков у Израиля истощились до критического уровня

Запасы израильских ракет-перехватчиков достигли критически низкого уровня, передает портал Semafor. Американский чиновник подчеркнул, что у США нет дефицита перехватчиков.

По словам источника, Израиль начал военную операцию с ограниченным арсеналом после конфликта с Ираном летом 2025 года. В Вашингтоне ожидали такого развития событий и заранее предвидели нехватку.

Ранее иранская армия атаковала базы Военно-воздушных сил Израиля Пальмахим и Увда. Еще один удар был нанесен по штаб-квартире службы внутренней безопасности ШАБАК.

До этого Иран провел кибератаку на систему железнодорожных путей в Израиле, в результате чего она оказалась выведена из строя. По информации источников, все ж/д станции больше не безопасны для использования.

Кроме того, целью для удара Корпуса стражей Исламской революции стали нефтяные поля в ОАЭ. По данным гостелевидения Ирана, силы подразделения атаковали месторождение в эмирате Фуджейра и стратегические объекты в эмирате Шарджа. Помимо них, атакам подверглись объекты США в Кувейте.

Дотянуть до лета: как справиться с весенней хандрой и не впасть в депрессию
Российский теннисист вышел в финал турнира в США
Йемен может закрыть стратегически важный пролив в поддержку Ирана
Стало известно, когда пройдут последние звонки в школах России в 2026 году
Йемен пообещал закрыть стратегически важный пролив в поддержку Ирана
Стало известно об истощении запасов ПВО у ЦАХАЛ
Мошенники начали обманывать пенсионеров
В Белом доме раскрыли число потопленных иранских кораблей
Как россиян обманывают на маркетплейсах: классические схемы продавцов
Беспилотник ВСУ попал в многоэтажку в Волгограде
Россиянин рассказал, как потерял 400 тыс. рублей в Дубае
Раскрыты планы Франции передать ядерное оружие Финляндии
Лорак прокомментировала ссору с Киркоровым на шоу «Маска»
Британия думает поставить дроны союзникам на Ближнем Востоке
«Гораздо сложнее»: Трамп рассказал, чем его удивил Зеленский
Нетаньяху запросил разговор с Зеленским из-за иранских дронов
В ЕС озвучили роковую ошибку Трампа в войне с Ираном
Врач назвала циркулирующие сейчас в России ОРВИ
Какие автомобили будут использовать в такси в 2026-м: как вырастут цены
В ГД внесли неожиданное предложение по поводу отопления в квартирах
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

