Стало известно об истощении запасов ПВО у ЦАХАЛ Semafor: запасы ракет-перехватчиков у Израиля истощились до критического уровня

Запасы израильских ракет-перехватчиков достигли критически низкого уровня, передает портал Semafor. Американский чиновник подчеркнул, что у США нет дефицита перехватчиков.

По словам источника, Израиль начал военную операцию с ограниченным арсеналом после конфликта с Ираном летом 2025 года. В Вашингтоне ожидали такого развития событий и заранее предвидели нехватку.

Ранее иранская армия атаковала базы Военно-воздушных сил Израиля Пальмахим и Увда. Еще один удар был нанесен по штаб-квартире службы внутренней безопасности ШАБАК.

До этого Иран провел кибератаку на систему железнодорожных путей в Израиле, в результате чего она оказалась выведена из строя. По информации источников, все ж/д станции больше не безопасны для использования.

Кроме того, целью для удара Корпуса стражей Исламской революции стали нефтяные поля в ОАЭ. По данным гостелевидения Ирана, силы подразделения атаковали месторождение в эмирате Фуджейра и стратегические объекты в эмирате Шарджа. Помимо них, атакам подверглись объекты США в Кувейте.