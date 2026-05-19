Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 18:04

Дипломат объяснил отсутствие стратегического диалога с Западом

Рябков заявил, что фундамента для диалога России и Запада по безопасности нет

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Условий для полноценного диалога России и Запада по вопросам безопасности сейчас фактически не существует, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС. Он отметил, что формирование устойчивой политической и военно-политической основы невозможно без готовности западных государств учитывать важнейшие интересы России и гарантированно устранять фундаментальные противоречия в сфере безопасности.

Главное же в том, что в настоящий момент в принципе отсутствуют условия для запуска предметного, равноправного и ориентированного на взаимоприемлемый результат стратегического диалога, который мог бы включать обсуждение контроля над вооружениями. Для этого элементарно нет надлежащего политического и военно-политического фундамента, — заявил дипломат.

Ранее замглавы МИД РФ заявил, что риски прямого военного конфликта между НАТО и Россией продолжают увеличиваться, а последствия подобного противостояния могут стать катастрофой. Он также указал на усиливающуюся в европейских столицах риторику эскалации вокруг якобы приближающейся масштабной войны с Россией.

Также Рябков утверждал, что США продолжают активно добиваться участия Китая в переговорах по контролю над вооружениями. Это происходит, несмотря на позицию Пекина.

