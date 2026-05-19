Появились первые кадры с Путиным в Пекине

Владимир Путин, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй (слева), министр иностранных дел КНР Ван И (в центре), 19 мая 2026 года

Появились первые кадры с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Пекин. Главу государства у трапа самолета встречал министр иностранных дел Китая Ван И.

Также российского лидера приветствовала группа детей в одинаковой форме: голубых рубашках и белых брюках. Они махали небольшими флагами России и КНР. Поездка президента приурочена к 25-летию договора двух стран о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Ранее представитель МИД Китая Го Цзякунь назвал «чистой выдумкой» утверждения газеты The Financial Times, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы сказал президенту США Дональду Трампу, будто Путин может пожалеть о начале военной операции на Украине. По его словам, цель публикации — вбить клин между Москвой и Пекином.

Путин между тем заявил, что дружба Москвы и Пекина не направлена против кого-либо. Глава государства отметил, что страны работают на мирное дело и в сторону всеобщего процветания, а также вносят весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Именно так они выступают в защиту международного права и положений Устава ООН.