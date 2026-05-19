Пентагон признал превосходство ВС России над ВСУ по одному показателю

19 мая 2026 в 13:55

Пентагон признал превосходство ВС России над ВСУ по защите тылов

Россия обладает значительно более высоким потенциалом защиты войск в тылу, чем Украина, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет для генерального инспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость». ВСУ испытывают постоянную нехватку боеприпасов для ПВО из-за полной зависимости от западных поставок, говорится в документе.

Россия почти наверняка сохраняет более высокий потенциал защиты сил в тыловых районах за счет маскировки, дезинформации противника и развитой системы ПВО, — отмечается в документе.

В отчете также указано, что в первом квартале 2026 года Украина продолжала сталкиваться с критической нехваткой боеприпасов и беспилотников, что привело к «деградации возможностей» ВСУ. Россия при этом сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над украинской армией, указывается там.

Ранее в СМИ сообщили, что тренировки ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил на территории Белоруссии вызвали опасения на Западе. С 19 по 21 мая российские вооруженные силы проведут ядерные учения в условиях угрозы агрессии.

