19 мая 2026 в 11:22

На Западе запаниковали из-за действий ВС России в Белоруссии

Daily Express: ядерные учения ВС РФ в Белоруссии вызвали опасения на Западе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Тренировки вооруженных сил России по подготовке и применению ядерных сил на территории Белоруссии вызвали опасения на Западе, пишет Daily Express. С 19 по 21 мая российские вооруженные силы проведут ядерные учения в условиях угрозы агрессии.

Российская армия начала трехдневные ядерные учения <…>, что несомненно, вызывает опасения, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в учениях задействованы РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, дальняя авиация, а также отдельные подразделения Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в учениях примут участие более 64 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 7800 единиц военной техники, включая более 200 ракетных установок, примерно 140 самолетов и вертолетов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь — это атомные подводные крейсера стратегического назначения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна после завершения масштабной проверки вооруженных сил продолжит «точечно отмобилизовывать» воинские части для проверки боеготовности, чтобы готовить их к войне. Глава государства выразил надежду, что реального конфликта удастся избежать.

