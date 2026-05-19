В ЕС ужаснулись из-за применения ИИ для взлома банков В ЕК заявили об опасности, что ИИ позволит хакерам быстро взламывать банки

Еврокомиссия выражает обеспокоенность тем, что новые технологии искусственного интеллекта могут позволить хакерам получать доступ к банкам, энергетическим сетям и другой критически важной инфраструктуре ЕС за считанные часы, заявила вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен. В ходе пленарной сессии ЕП она отметила, что современные ИИ-системы функционируют на скорости и уровне автоматизации, которые превосходят традиционные циклы киберзащиты.

Новая обеспокоенность заключается в том, что уязвимости (в системах. — NEWS.ru) теперь могут выявляться с беспрецедентной скоростью — то, что обычно занимало месяцы, теперь сокращается до часов, опережая любые человеческие возможности в этой сфере, — заявила чиновница.

В Еврокомиссии также признали, что развитие искусственного интеллекта существенно облегчает реализацию сложных кибератак. По словам Вирккунен, даже минимальные уязвимости могут быть использованы против объектов инфраструктуры ЕС. Как заявила представитель Еврокомиссии, «в нынешнем геополитическом контексте даже самая небольшая уязвимость может быть использована злоумышленниками».

На фоне этих рисков Еврокомиссия планирует расширить полномочия европейского агентства по кибербезопасности ENISA. Также имеются планы по ускорению внедрения дополнительных мер защиты цифровой инфраструктуры ЕС.

