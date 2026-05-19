Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 11:45

В ЕС ужаснулись из-за применения ИИ для взлома банков

В ЕК заявили об опасности, что ИИ позволит хакерам быстро взламывать банки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Еврокомиссия выражает обеспокоенность тем, что новые технологии искусственного интеллекта могут позволить хакерам получать доступ к банкам, энергетическим сетям и другой критически важной инфраструктуре ЕС за считанные часы, заявила вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен. В ходе пленарной сессии ЕП она отметила, что современные ИИ-системы функционируют на скорости и уровне автоматизации, которые превосходят традиционные циклы киберзащиты.

Новая обеспокоенность заключается в том, что уязвимости (в системах. — NEWS.ru) теперь могут выявляться с беспрецедентной скоростью — то, что обычно занимало месяцы, теперь сокращается до часов, опережая любые человеческие возможности в этой сфере, — заявила чиновница.

В Еврокомиссии также признали, что развитие искусственного интеллекта существенно облегчает реализацию сложных кибератак. По словам Вирккунен, даже минимальные уязвимости могут быть использованы против объектов инфраструктуры ЕС. Как заявила представитель Еврокомиссии, «в нынешнем геополитическом контексте даже самая небольшая уязвимость может быть использована злоумышленниками».

На фоне этих рисков Еврокомиссия планирует расширить полномочия европейского агентства по кибербезопасности ENISA. Также имеются планы по ускорению внедрения дополнительных мер защиты цифровой инфраструктуры ЕС.

Ранее президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания направляет на разработку и внедрение технологий ИИ миллиарды рублей. Он отметил, что уже осуществленные масштабные финансовые вложения показывают высокую экономическую отдачу.

Европа
Еврокомиссия
Европарламент
искусственный интеллект
хакеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одной дружественной России стране ожидают визит Зеленского
Актриса Михалкова рассказала о периоде тяжелой болезни
Минобороны раскрыло, как освобождение Волоховки поможет в победе над ВСУ
Вблизи региона России заметили самолеты-разведчики НАТО
Портовую инфраструктуру ВСУ разнесли в щепки
Психолог дала советы, как избавиться от панической атаки из-за жары в метро
Сотни беспилотников ВСУ атаковали Россию
Раскрыты последствия удара ВСУ по Шебекино
В Белоруссии раскрыли, что поможет преодолеть конфронтацию в Евразии
Миронов призвал изменить условия эксперимента по оргнабору мигрантов
Минобороны подтвердило освобождение важного села под Харьковом
Один из пострадавших на АЗС в Пятигорске умер в больнице
Спасатели раскрыли ужасающие детали опрокидывания аэролодки на Байкале
В Китае вышли из себя после «выдуманной» статьи FT о Си Цзиньпине и Путине
Украинка продала сына для попрошайничества
Трое жителей Херсонской области получили ожоги и контузию после атаки ВСУ
Свищев ответил на слухи о включении Губерниева в Федерацию лыжных гонок
Импортера российского газа решили приватизировать в Германии
В Армении раскрыли планы касательно отношений с Россией
Эксперт по этикету напомнила, как правильно посещать городские бассейны
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.