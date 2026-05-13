ФБР выявило массовый взлом роутеров в США

Федеральное бюро расследований и Агентство национальной безопасности сообщили о масштабной кампании взлома домашних и офисных маршрутизаторов в США, пишет 9to5Mac. Спецслужбы обвинили в атаке хакерскую группировку APT28, также известную как Fancy Bear. Чтобы оценить масштаб проблемы, ФБР и АНБ получили судебное разрешение удаленно сбросить настройки на нескольких тысячах зараженных устройств.

Уточняется, что эта мера является временной и не решает проблему уязвимостей полностью. Владельцам маршрутизаторов TP-Link, которые больше не получают обновления безопасности, настоятельно советуют как можно скорее заменить их на современные модели, поддерживающие актуальные патчи. Помимо этого, спецслужбы рекомендуют включить автоматическую установку обновлений и поменять логины и пароли.

