Потанин заявил, что «Норникель» вкладывает миллиарды рублей в ИИ-технологии

Компания «Норникель» направляет миллиардные финансовые вложения в разработку и внедрение технологий искусственного интеллекта, заявил в интервью ИС «Вести» президент холдинга Владимир Потанин. По словам руководителя, масштабные финансовые вливания уже сейчас демонстрируют высокую экономическую эффективность и полностью оправдывают себя.

Потанин подчеркнул, что успешная интеграция современных нейросетей требует создания развитой и технологичной цифровой среды. Для этого ИТ-специалисты корпорации предварительно проделали колоссальную работу по автоматизации рабочих процессов и сбору качественной информации.

Внедрение искусственного интеллекта невозможно на ровном месте. Возможно только в условиях серьезной цифровой трансформации, когда создаются большие массивы данных, машиночитаемых данных, которые приводят к эффективной работе искусственного интеллекта, — объяснил глава компании.

Внедрение новых цифровых инструментов происходит одновременно с планомерным и глубоким повышением общего уровня автоматизации на всех комбинатах компании. Президент корпорации добавил, что сами по себе интеллектуальные алгоритмы не способны стать панацеей для бизнеса, но системный подход позволяет добиваться устойчивого роста производительности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране должна появиться система контроля искусственного интеллекта. Глава государства обратил особое внимание на то, что технологии ИИ сейчас коренным образом трансформируют все глобальные процессы на планете.