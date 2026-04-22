22 апреля 2026 в 17:11

Стало известно, кого в России затронет налог на сверхприбыль

Bloomberg: Минфин может ввести налог на сверхприбыль для «Полюса» и «Норникеля»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Министерство финансов России рассматривает возможность введения налога на сверхприбыль для некоторых производителей сырьевых товаров и ряда банков, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, потенциальное решение может затронуть крупнейшего российского золотодобытчика — компанию «Полюс», а также «Норникель».

Собеседники Bloomberg отметили, что обе упомянутые компании отказались комментировать эту информацию. Агентство подчеркивает, что окончательное решение о введении нового налога пока не принято.

По данным источников, к детальному обсуждению этого вопроса российские власти, вероятно, приступят во второй половине года. Это произойдет в рамках формирования нового бюджетного цикла.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении до 30 июня 2027 года эксперимента по отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе товаров в РФ. Отсрочка уплаты НДС при импорте товаров составит до трех месяцев, при этом проценты за ее использование не взимаются.

Экономика
Россия
Норникель
Минфин
налоги
