Путин подписал указ о проведении эксперимента по отсрочке уплаты НДС

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении до 30 июня 2027 года эксперимента по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров в РФ, следует из документа. Отсрочка уплаты НДС при импорте товаров в РФ составит до трех месяцев и будет беспроцентной.

Провести до 30 июня 2027 года включительно на территории РФ эксперимент по предоставлению отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость, взимаемого таможенными органами при ввозе товаров в РФ, — говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов.

Отсрочка предоставляется на срок до трех месяцев с момента выпуска товаров, при этом проценты за ее использование не взимаются. В эксперименте участвуют компании, которые включены в реестр уполномоченных экономических операторов или в перечень системообразующих организаций российской экономики и в отношении которых принято решение о предоставлении отсрочки.

Ранее сообщалось, что российскими правоохранителями была пресечена крупная схема уклонения от налогов через фиктивные компании. ФСБ совместно с Генпрокуратурой и ФНС при участии Следственного комитета и МВД была остановлена деятельность группы лиц, которая создала в Московском регионе масштабную площадку «бумажного НДС».