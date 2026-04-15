ФСБ накрыла площадку «бумажного НДС», обокравшую Россию на 1 трлн рублей

Крупная схема уклонения от налогов через фиктивные компании была пресечена российскими правоохранителями, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. Ведомством совместно с Генпрокуратурой и ФНС при участии Следственного комитета и МВД была остановлена деятельность группы лиц, которая создала в Московском регионе масштабную площадку «бумажного НДС». Она включала более 4800 транзитных организаций и позволяла формировать фиктивные налоговые вычеты по НДС более чем для 40 тыс. компаний.

Общий объем незаконных операций превысил 1 трлн рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области было проведено более 30 обысков. Они проходили по местам проживания организаторов и участников противоправной схемы, а также в офисах аффилированных бухгалтерских и консалтинговых структур и удостоверяющих центров.

Ранее ФСБ пресекла деятельность организованной группы дропперов, занимавшейся незаконными операциями с электронными средствами платежей. Подозреваемые были вовлечены в нелегальный оборот электронных платежных инструментов и осуществляли незаконное расчетно-кассовое обслуживание физических лиц и организаций.