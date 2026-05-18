ФосАгро вручили награду отраслевой премии Data Award 2026 за ИИ-проект

ФосАгро вручили награду независимой отраслевой премии Data Award 2026 за проект «AIХимик», разработанный совместно с ГК «Цифра». Работа стала победителем специальной номинации за эффективное применение ИИ-агентов в тяжелой производственной системе. Соответствующий проект реализовали на череповецком производственном комплексе АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро»). Представленное уникальное цифровое решение использует возможности генеративного ИИ и прогнозной аналитики на базе ML-алгоритмов. Разработка интегрирована в локализованную систему управления производством (АСУП), созданную экспертами ФосАгро и ГК «Цифра» и принятую в промышленную эксплуатацию в 2025 году.

Внедрение искусственного интеллекта в проекты автоматизации производств, сервисные и общекорпоративные процессы — одна из ключевых задач стратегии ИИ-трансформации ФосАгро. В рамках масштабной работы по импортозамещению ключевых систем мы уже на этапе разработки закладываем требования по интеграции генеративного искусственного интеллекта. Применение подобных инструментов способствует снижению издержек, повышению безопасности производства и увеличению выпуска готовой продукции. Мы видим эффективность такого подхода, поэтому уже сейчас ведем работу по масштабированию технологии на другие наши агрегаты и производственные комплексы. Высокая оценка нашего решения экспертами независимой премии Data Award подтверждает высокий уровень инновационности проекта, а также значимости этой разработки для всей индустрии, — отметил гендиректор АО «Апатит» Денис Новиков.

За счет применения технологий генеративного ИИ в составе системы был разработан умный ассистент, осуществляющий контекстный анализ и решение оперативных задач в реальном времени. В итоге сформированы интеллектуальный помощник и единая среда, объединяющая корпоративные знания, документацию и ключевые производственные показатели.

Система позволяет отвечать на запросы персонала, давать рекомендации по оптимизации процессов, формировать отчеты и предупреждения. Это существенно уменьшает влияние человеческого фактора и повышает прогнозируемость операций. Решение заметно изменило традиционные производственные процессы ФосАгро и служит образцом эффективного применения российских ИИ-решений в контексте импортозамещения.

Для промышленности сегодня особенно важен переход от экспериментального ИИ к решениям, встроенным непосредственно в производственный контур. Проект «AIХимик» — пример того, как искусственный интеллект становится частью ежедневной работы предприятия: помогает технологам принимать решения быстрее, повышает устойчивость процессов и делает использование производственных данных прикладным инструментом эффективности. Для нас особенно ценно, что профессиональное сообщество отмечает именно такие проекты — с реальным промышленным применением и измеримым эффектом, — подчеркнул гендиректор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.

Ежегодно с 2018 года издательство «Открытые системы» совместно с порталом «Директор информационной службы» вручают независимую премию Data Award, предназначенную для директоров по данным. Ключевая цель конкурса — продвижение и популяризация наиболее значимых российских проектов в сфере работы с большими данными. В экспертный совет премии входят ведущие специалисты в области цифровой экономики. Традиционно участниками становятся крупные компании из разных секторов: от электронной коммерции и финансового сектора до нефтегазовой отрасли и промышленности.