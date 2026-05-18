В МВД России назвали самый безопасный способ хранения денег

Деньги безопаснее всего хранить в банках и обязательно устанавливать самозапрет на кредиты, рассказал замначальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД Алексей Горяев. По его словам, которые приводит РИА Новости, счета — один из самых надежных вариантов, но главное — это внимательность самих граждан.

Хранение денег на банковских счетах — один из самых безопасных вариантов, но главная линия обороны — это бдительность граждан, — отметил Горяев.

Полицейский подчеркнул, что соблюдение несложных правил позволит свести к минимуму риск кражи средств со счетов. Эффективно защититься от злоумышленников, добавил он, помогают также самозапрет на оформление сим-карт и самозапрет на выдачу кредитов.

Ранее директор по маркетингу страховой компании Алена Новикова заявила, что накопительное страхование жизни может защитить доход семьи. По ее словам, этот продукт идеально подходит для достижения долгосрочных финансовых целей. Она подчеркнула, что процент по депозиту фиксирован и известен с самого начала.