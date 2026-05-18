18 мая 2026 в 04:45

В Госдуме рассказали, как получить компенсацию по старому вкладу

Свищев назвал условия получения компенсации по вкладам до 1991 года

Право на компенсацию по старым вкладам, не закрытым до конца декабря 1991 года, имеют граждане России, родившиеся до 1991 года включительно, а также их наследники, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР). По его словам, государство выплачивает компенсации по таким счетам.

Главным условием остается то, что вклад должен быть действующим на 20 июня 1991 года и не закрываться до конца декабря того же года. Размер выплаты рассчитывается по формуле: остаток на счете на 20 июня 1991 года умножается на возрастной коэффициент и коэффициент срока хранения.

Свищев добавил, что один рубль 1991 года приравнивается к одному рублю 2026 года. Возрастные коэффициенты закреплены законодательно, а коэффициент срока хранения зависит от даты закрытия вклада.

По его словам, для оформления выплаты нужно прийти в любое отделение банка с паспортом и сберкнижкой, если она сохранилась, и написать заявление. Плата за услугу не взимается. Если сберкнижка утеряна, сотрудники банка проведут поиск по архивам. Наследникам дополнительно понадобятся свидетельство о смерти вкладчика и документы о праве на наследство.

Ранее корпоративный юрист Юлия Бондаренко рассказала, что сотруднику при сокращении штата положены выплаты на время поиска работы, включая выходное пособие и средний заработок за два месяца. По ее словам, также работодатель обязан выдать компенсацию за неиспользованный отпуск и зарплату за фактически отработанные дни.

