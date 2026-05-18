Стали известны новые правила открытия вкладов с 2027 года

Гамзаев: ИНН будет обязательным для всех банковских счетов с 2027 года

С 2027 года индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) станет обязательным для всех банковских счетов россиян, сообщил агентству «Прайм» директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев. Новые правила коснутся как открываемые вклады, так и действующие счета.

Обязательная привязка ИНН ко всем счетам позволит продвинуться к более системному контролю за движением денег, объяснил эксперт. ИНН является постоянным идентификатором, в отличие от паспорта или номера телефона. Это, по его мнению, поможет выявлять подозрительные транзакции в разных банках.

Для большинства граждан изменения, как ожидается, не потребуют дополнительных действий: банки смогут обновлять данные самостоятельно на основе информации из баз ФНС. Нововведение сделает финансовые операции более прозрачными для государства и продолжит общий курс на цифровизацию контроля переводов, — заявил Гамзаев.

Он добавил, что инициатива связана с запуском платформы «Антидроп» в 2027 году, которая направлена на борьбу с дропперством. Также с 1 июля 2026 года указание ИНН станет обязательным при переводах через Систему быстрых платежей. Для клиентов ИНН войдет в стандартный пакет документов наряду с паспортом.

Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова заявила, что банковский перевод за какую-либо услугу простому человеку, который не зарегистрирован как самозанятый или предприниматель, чреват проблемами. По ее словам, в таком случае отправителя денежных средств могут принять за контрагента.

