Российским учителям назвали максимальный размер пенсий Сафонов: пенсия учителя в 2026 году может вырасти до 49 тыс. рублей

Максимальная пенсия учителей в России в 2026 году может составить почти 49 тыс. рублей, сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, прогнозируемый размер пенсии учителя при стаже 35–38 лет, с учетом работы на 1,5–1,6 ставки, будет различаться в зависимости от региона.

Сумма будет варьироваться от 13 600 рублей в регионах с минимальной зарплатой до 39 800 рублей в Москве и северных регионах. Он отметил, что с северными надбавками размер пенсий может доходить до 48 800 рублей.

Эксперт отметил, что в ХМАО, ЯНАО, Приморском крае и Москве средняя зарплата в пределах 130–150 тыс. рублей в месяц. При таком уровне дохода средний индивидуальный пенсионный коэффициент за 35–38 лет может составить около 240–260 баллов.

Минимальная пенсия, как уточнил Сафонов, может составлять от 13,6 до 16,3 тыс. рублей. При зарплате около 31 тыс. рублей за 35–38 лет можно накопить примерно 55–60 пенсионных коэффициентов.

Ранее член Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что перерасчет пенсии возможен не только при ошибках при первом составлении, но и при появлении новых документов, о которых человек мог не знать или забыть. По его словам, которые приводит Lenta.ru, особенно важно подтвердить стаж и заработок до 2002 года.