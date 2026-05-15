15 мая 2026 в 08:08

Раскрыто, в скольких регионах России средняя пенсия выше 30 тыс. рублей

ТАСС: средняя пенсия выше 30 тыс. рублей отмечается в 12 регионах России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
По итогам апреля 2026 года средняя пенсия превысила 30 тыс. рублей в 12 российских регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Социального фонда. Самые высокие выплаты зафиксированы в Чукотском автономном округе — 42,2 тыс. рублей.

Далее следуют Ненецкий АО (38,8 тыс.), Камчатский край (37,5 тыс.), Магаданская область (37,4 тыс.) и Ханты-Мансийский АО (37 тыс.). Также в число лидеров вошли Ямало-Ненецкий АО (36,4 тыс.), Мурманская область (34,2 тыс.), Сахалинская область и Республика Саха (Якутия) — по 33,7 тыс. рублей, Республика Коми (32,2 тыс.), Архангельская область (31,7 тыс.) и Республика Карелия (31 тыс.). Для сравнения: средний размер пенсии в целом по России в апреле 2026 года составил 25 397 рублей.

Ранее сообщалось, что россияне, работающие на себя, не делают обязательных отчислений в Соцфонд и рискуют остаться без достойной пенсии. Однако они могут получить от государства до 22% кешбэком от своих взносов за счет участия в Программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
