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04 июня 2026 в 14:00

Овчинский: Москва и «НОТЕХ» заключили соглашение о сотрудничестве

Владислав Овчинский Владислав Овчинский Фото: Владислав Овчинский
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Правительство Москвы и Ассоциация технических заказчиков «НОТЕХ» заключили соглашение о сотрудничестве в сферах инжиниринга и управления строительством в ходе XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Договор был подписан министром правительства Москвы, руководителем департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владиславом Овчинским и президентом Ассоциации Алексеем Никитиным.

Соглашение направлено на объединение интеллектуальных, инфраструктурных и информационных ресурсов для воплощения совместных проектов и развития строительной отрасли. Соглашение предусматривает обмен опытом и разработку общих подходов к управлению строительными проектами.

Строительная отрасль требует не только современных технологий, но и сильной профессиональной экспертизы на всех этапах реализации проектов. Сотрудничество с Ассоциацией «НОТЕХ» позволит объединить практический опыт ведущих инжиниринговых компаний и возможности города для повышения эффективности управления строительством. Это особенно важно на фоне масштабных городских программ, например реновации, и растущих требований к качеству, срокам и безопасности объектов. Создание профильного центра компетенций поможет готовить специалистов нового уровня и быстрее внедрять современные подходы в отрасли, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

В рамках достигнутых договоренностей стороны собираются создавать совместные рабочие и экспертные группы, проводить конференции, выставки и профильные мероприятия. Особое внимание обратят на обмен методическими материалами и развитие информационного взаимодействия между профессиональным сообществом и органами власти.

Сотрудничество должно помочь развить образовательные и просветительские проекты в сфере строительства. За счет этого отрасль сможет легче внедрять современные инженерные решения, повышать качество управления проектами и формировать единые профессиональные стандарты.

Ранее Овчинский сообщил, что правительство Москвы заключило соглашение об информационном сотрудничестве с «Цианом» в ходе XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Совместная работа коснется развития столичного рынка недвижимости.

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