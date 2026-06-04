В Москве представили российскую замену вертолета Robinson

Летающий образец легкого многофункционального вертолета АП-55 впервые представили на выставке HeliRussia в Москве. Как заявил главный конструктор аппарата Денис Губарев в беседе с РИА Новости, новая машина призвана импортозаместить известный американский вертолет Robinson.

Это легкий коммерческий корпоративный вертолет на замену известному американскому Robinson. Можно сказать, что это импортозамещение. Он также предназначен для пожарных, патрульных, полицейских, санитарных функций, а также обучения, — сказал специалист.

Вертолет разработан компанией «Авиапроект» и производится на Кизлярском электромеханическом заводе в Дагестане. На данный момент это первый опытный летающий экземпляр. Конструктор добавил, что соосная схема вертолета обеспечивает большой «статический потолок», то есть высоту висения, что особенно важно при эксплуатации в горной местности.

Ранее в Ростехе сообщили, что холдинг «Вертолеты России» начал летные испытания импортозамещенного вертолета Ка-226Т с отечественным двигателем ВК-650В разработки Объединенной двигателестроительной корпорации. Машина выполнила рулежку и зависание с маневрами в воздухе над взлетной площадкой.