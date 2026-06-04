В храме Спаса на Крови восстановили кресты из хрусталя

В храме Спаса на Крови восстановили кресты из хрусталя

В храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге восстановили кресты из горного хрусталя, сообщает «Петербург2». Ранее они располагались на иконостасе храма Воскресения Христова на крови.

Сообщается, что кресты были утрачены в прошлом веке и воссозданы по архивным фотографиям. Для изготовления крестов использовали латунные каркасы с позолотой и вручную ограненные камни.

Верхняя часть мраморного навершия и резные элементы цветов и листьев также были восстановлены. Каркасы изготовили мастера из Златоуста, а огранку камней выполнили специалисты из Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что Владимирская и Донская иконы Богоматери из собрания Государственной Третьяковской галереи будут переданы в пользование Русской православной церкви. Обе иконы будут находиться в храме Христа Спасителя.