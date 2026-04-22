Эксперт раскрыл самозанятым формулу пенсии

Россияне, работающие на себя, не делают обязательных отчислений в Соцфонд и рискуют остаться без достойной пенсии, заявил NEWS.ru президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Однако они могут получить от государства до 22% кешбэком от своих взносов за счет участия в Программе долгосрочных сбережений (ПДС), отметил эксперт.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) доступна россиянам независимо от формы занятости и дает тройную выгоду. Во-первых, участники получают налоговый вычет до 22% от суммы взносов. Во-вторых, государство софинансирует взносы в пределах 36 тысяч рублей ежегодно в течение первых 10 лет. В-третьих, в ПДС запускается эффект сложного процента за счет инвестиционного дохода фонда, — сказал Беляков.

При этом эксперт подчеркнул ключевое отличие ПДС от обязательной пенсионной системы (ОПС). По его словам, если в ОПС средства «заморожены» до официального выхода на пенсию, то по ПДС забрать накопления можно уже при достижении 55 лет (женщины) или 60 лет (мужчины), а также после 15 лет участия в программе. Предусмотрено и досрочное снятие без потери дохода — например, на дорогостоящее лечение или при потере кормильца, отметил Беляков.

