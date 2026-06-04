Участвующие в «культурной сессии» ПМЭФ Гергиев и Сигал попали на видео

Участвующие в «культурной сессии» ПМЭФ Гергиев и Сигал попали на видео На ПМЭФ проходит сессия с участием Гергиева, Цискаридзе и Сигала

Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук заявил, что приехал в РФ на ПМЭФ, чтобы слушать и учиться, передает корреспондент NEWS.ru с панельной сессии «Россия — США: диалог культур». В ней также участвуют художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев, исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО «Академия русского балета имени А. Я. Вагановой» Николай Цискаридзе, спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал и другие известные лица.

Я здесь, чтобы слушать и чтобы учиться, — сказал Кук.

Участники сессии обсуждали, как найти новые точки соприкосновения, какие есть возможности для реализации совместных гуманитарных инициатив и проектов в сфере искусства и образования, роль культурной дипломатии в мире, а также значение креативных индустрий в развитии международного сотрудничества.

Модератором сессии является специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Среди выступающих, в частности, были заявлены главный редактор журнала «Фома» Владимир Легойда, министр культуры РФ Ольга Любимова, президент «Студии Мао» Стивен Мао, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участие американской делегации в Петербургском международном экономическом форуме позволяет США представить свою позицию широкой аудитории. Она подчеркнула, что ПМЭФ предоставляет участникам возможность выступить и донести свою точку зрения до граждан.