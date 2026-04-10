Экономист рассказал, в какой валюте выгоднее всего хранить деньги Экономист Змиев: россиянам сейчас выгоднее всего хранить деньги в рублях

Россиянам на сегодняшний день выгоднее всего хранить деньги в рублях, заявил НСН экономист Евгений Змиев. Он предупредил, что на валютные вклады в стране могут ввести дополнительные ограничения, что приведет к убыткам. Вдобавок к этому курс некоторых валют сейчас слишком непредсказуем.

Для россиян сейчас лучший выбор — это рубли. Дирхамы и юани — специфичные валюты. Их курс по отношению к доллару и евро ходит по отдельным законам. Экономическое противостояние США и Китая давит на курс юаня, а проблемы на Ближнем Востоке — на курс дирхама. Поэтому вполне вероятно в этих валютах получить убытки вместо прибыли. Такой проблемы нет у доллара, евро и рублей. При этом у нас действует ограничение на снятие валюты с валютных счетов, которые открыты до марта 2022. Я бы не стал рекомендовать именно валютные вклады, мы не знаем, какие ограничения введут завтра, — высказался Змиев.

Он пояснил, что вышеуказанное правило могут распространить и на новые счета. В таком случае вкладчикам будет крайне невыгодно снимать деньги путем перевода средств в рубли. Экономист также посоветовал прежде всего инвестировать в себя, здоровье, обучение и отдых.

Ранее экономист Николай Головецкий предположил, что Центробанк может снизить ключевую ставку на 0,5% по итогам предстоящего заседания совета директоров ЦБ РФ. При этом он не исключил, что показатель в 15% может остаться вовсе без изменений.