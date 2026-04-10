10 апреля 2026 в 13:00

Экономист рассказал, в какой валюте выгоднее всего хранить деньги

Экономист Змиев: россиянам сейчас выгоднее всего хранить деньги в рублях

Россиянам на сегодняшний день выгоднее всего хранить деньги в рублях, заявил НСН экономист Евгений Змиев. Он предупредил, что на валютные вклады в стране могут ввести дополнительные ограничения, что приведет к убыткам. Вдобавок к этому курс некоторых валют сейчас слишком непредсказуем.

Для россиян сейчас лучший выбор — это рубли. Дирхамы и юани — специфичные валюты. Их курс по отношению к доллару и евро ходит по отдельным законам. Экономическое противостояние США и Китая давит на курс юаня, а проблемы на Ближнем Востоке — на курс дирхама. Поэтому вполне вероятно в этих валютах получить убытки вместо прибыли. Такой проблемы нет у доллара, евро и рублей. При этом у нас действует ограничение на снятие валюты с валютных счетов, которые открыты до марта 2022. Я бы не стал рекомендовать именно валютные вклады, мы не знаем, какие ограничения введут завтра, — высказался Змиев.

Он пояснил, что вышеуказанное правило могут распространить и на новые счета. В таком случае вкладчикам будет крайне невыгодно снимать деньги путем перевода средств в рубли. Экономист также посоветовал прежде всего инвестировать в себя, здоровье, обучение и отдых.

Ранее экономист Николай Головецкий предположил, что Центробанк может снизить ключевую ставку на 0,5% по итогам предстоящего заседания совета директоров ЦБ РФ. При этом он не исключил, что показатель в 15% может остаться вовсе без изменений.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пользователям VK Видео рассказали, как готовят космонавтов
Петербургские инспекторы ГИБДД спасли задыхающегося малыша
Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana
Уникальный случай зафиксировали в Московском зоопарке со снежным барсом
«Нептуны» над Брянском, подрыв мальчика, 150 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 10 апреля
Раскрыты последние слова погибшего на Камчатке студента из Петербурга
Стало известно, почему в Татарстане завыли сирены
СК отказался возбуждать новое дело против Чекалиных
Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в рейдерском захвате
В Кремле дали комментарии насчет действий Британии из-за подлодок России
В России отреагировали на призыв открыть киноклуб в каждой школе
Стало известно, когда состоится обмен пленными между Россией и Украиной
Душитель исчез из СИЗО: куда пропал педагог — подражатель маньяка Сливко
ДоброFON направит свыше 5 млн рублей пострадавшим жителям Дагестана
Число пострадавших при взрыве во Владикавказе увеличилось
На месте взрыва во Владикавказе идет детонация фейерверков
Названо условие, при котором США могут выйти из переговоров по Украине
Очевидцы засняли место ЧП в первые минуты после взрыва во Владикавказе
Синоптик раскрыл, ждать ли жаркого лета в Москве
Атака ВСУ? Взрыв во Владикавказе 10 апреля: что известно, причины, жертвы
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

