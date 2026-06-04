ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 13:57

Раскрыто неочевидное препятствие для мирных переговоров по Украине

Профессор Быстрицкий: мирным переговорам мешает оторванность ЕС от реальности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мирным переговорам по украинскому конфликту мешает оторванность Европы от реальности, заявил Lenta.ru профессор и журналист Андрей Быстрицкий в рамках ПМЭФ-2026. По его словам, европейцы живут в своем вымышленном мире и совершенно не открыты к диалогу.

Мы видим, что европейцы живут в мире «Звездных войн». Несмотря на то, что они продолжают находиться в вымышленном мире, это не мешает им и далее действовать близоруко, упорно отказываясь от переговоров по Украине, — высказался Быстрицкий.

Он отметил, что важным условием урегулирования конфликта на Украине станет смена позиции европейских властей. Кроме того, этому поспособствует настойчивость США и их требовательность к Киеву.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Европа не фигурирует в теме переговоров по Украине из-за своей враждебной по отношению к России позиции. По его словам, европейские страны исключены из возможной схемы урегулирования.

Европа
Украина
переговоры
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе
Путин заявил, что проблемы ВСУ ведут к утрате Украиной территорий
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин рассказал о давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
Путин оценил отношения с Казахстаном
«Лучшее творение»: глава делегации США поделился впечатлениями о Петербурге
Медведев раскрыл, будут ли США вливать деньги в Украину
Эксперт оценил последствия иранского кризиса для мировой экономики
Лантратова потребовала от ООН осудить удары ВСУ по мирным гражданам
Памятник Булгакову снесли в Киеве
Депутат бундестага от АдГ ответил на критику за визит на ПМЭФ
«Круг замкнулся»: Лавров о непоследовательности США по вопросу Украины
Организаторы раскрыли, где пройдет следующий конкурс красоты БРИКС
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.