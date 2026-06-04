Раскрыто неочевидное препятствие для мирных переговоров по Украине

Мирным переговорам по украинскому конфликту мешает оторванность Европы от реальности, заявил Lenta.ru профессор и журналист Андрей Быстрицкий в рамках ПМЭФ-2026. По его словам, европейцы живут в своем вымышленном мире и совершенно не открыты к диалогу.

Мы видим, что европейцы живут в мире «Звездных войн». Несмотря на то, что они продолжают находиться в вымышленном мире, это не мешает им и далее действовать близоруко, упорно отказываясь от переговоров по Украине, — высказался Быстрицкий.

Он отметил, что важным условием урегулирования конфликта на Украине станет смена позиции европейских властей. Кроме того, этому поспособствует настойчивость США и их требовательность к Киеву.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Европа не фигурирует в теме переговоров по Украине из-за своей враждебной по отношению к России позиции. По его словам, европейские страны исключены из возможной схемы урегулирования.