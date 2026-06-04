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04 июня 2026 в 11:43

В МИД России раскрыли, почему Европа не фигурирует в переговорах по Украине

Галузин: Европа не фигурирует в переговорах по Украине из-за враждебной позиции

Михаил Галузи Михаил Галузи Фото: Александр Гальперин/Росконгресс
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Европа не фигурирует в теме переговоров по Украине из-за своей враждебной по отношению к России позиции, заявил на полях ПМЭФ замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, европейские страны исключены из возможной схемы урегулирования, передает корреспондент NEWS.ru.

Европа во всей этой схеме, о которой я говорил, не фигурирует никак. Не фигурирует именно в силу своей враждебной, деструктивной позиции в отношении России, — сказал Галузин.

Он также отметил, что США ведут работу, чтобы побудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам в русле пониманий Анкориджа. По словам дипломата, Вашингтон держит свое слово в вопросе урегулирования украинского конфликта.

До этого стало известно, что Германия, Великобритания и Франция совместно с Украиной работают над планом переговоров с Россией. По информации источников, европейские государства рассчитывают избежать дальнейшего затягивания ситуации и не хотят, чтобы конфликт продолжался еще одну зиму. В ближайшие дни премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен обсудить этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

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