На Московской ж/д проведут ремонт 278 объектов пассажирской инфраструктуры

На Московской железной дороге проведут ремонт 278 объектов пассажирской инфраструктуры, пишет Regions со ссылкой на пресс-службу ж/д. В частности, на Ярославском направлении работы пройдут на нескольких платформах: в Мытищах, на Тайнинской, Перловской и Лосиноостровской. В Курской области ремонт затронет станцию Кшень.

Помимо этого, специалисты улучшат состояние четырех пешеходных мостов в Подмосковье — на станциях Крутое, Панки, Орехово-Зуево, Дрезна. Работы коснутся и аналогичного объекта в Брянской области — на станции Навля. Кроме того, продолжат капремонт вокзала в подмосковном Ступино.

На сегодняшний день строительные работы завершены на 50 объектах, еще на 80 ведутся: на платформах меняют плиты перекрытия, деревянные настилы заменяют монолитными участками, ремонтируют или обновляют стенды визуальной информации. Планируется отремонтировать еще 121 объект, в том числе тоннель на станции Бирюлево-Пассажирская, четыре пешеходных моста (в Домодедово, Дягилево, Ряжске-1 и Белых Столбах), кровлю вокзала в Орехово-Зуево, а также платформы Подосинки (Казанское направление) и Мамонтовскую (Ярославское направление).

Ранее сообщалось, что в Кировской области специалисты оценят качество асфальта на трассе Киров — Малмыж — Вятские Поляны, которая связывает регион с соседней Республикой Татарстан. Для контроля они возьмут часть уже уложенного слоя асфальтобетона и пробы.