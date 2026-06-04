Россия планирует до конца июня передать Украине пять детей Мария Львова-Белова: пять детей отправят на Украину для воссоединения с семьями

Российская сторона планирует до конца июня отправить на Украину пять детей для воссоединения с семьями, сообщила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на полях Петербургского международного экономического форума. Она отметила, что Москва надеется избежать сложностей с логистикой.

Мы сейчас готовим очередной раунд воссоединения, надеюсь, что до конца июня мы его проведем. И пять детей у нас поедут к своим близким на Украину, — сказала Львова-Белова.

В настоящее время идут переговоры, готовятся документы и определяются сопровождающие. По словам уполномоченного, в работе в среднем постоянно находятся около 20 ситуаций по воссоединению детей с семьями на Украине, а также несколько — по возвращению детей в Россию.

Ранее военный эксперт Ян Гагин сообщил, что сотни украинских детей были насильственно изъяты из семей и отправлены в ЕС. Он предположил, что на Западе их могут использовать как доноров органов или для секс-торговли. При этом украинские дети, которых вывезли российские военные, находятся на территории России. По его словам, все они живы и здоровы, а также получают социальную поддержку.