23 февраля 2026 в 13:07

Гагин озвучил шокирующие факты похищений украинских детей солдатами ВСУ

Гагин: ВСУ забирали детей из прифронтовых территорий и продавали в страны ЕС

Сотни украинских детей насильно изъяты из своих семей и проданы в страны ЕС, заявил в интервью NEWS.ru военный эксперт, участник СВО и советник главы ДНР Ян Гагин. Он предположил, что на Западе украинских детей могут использовать как источники органов либо секс-игрушки «для обеспеченных извращенцев».

Есть такая организация с западным финансированием «Белые Ангелы» на Украине — [ее члены] изымали детей из семей со словами «мы их эвакуируем». И теперь ни одна из этих семей не знает, где находятся дети. Похитили для продажи в качестве источников органов или секс-игрушек: извращенцев в Европе хватает, — полагает Гагин.

При этом украинские дети, которых вывозили российские военнослужащие, находятся на территории РФ, заверил советник главы ДНР. Все они живы и здоровы и получают социальную помощь, отметил собеседник.

Дети, которых вывозили российские военные или общественные организации РФ, находятся на территории России. Они получают питание, медицинскую помощь и живут со своими родственниками либо в приемных семьях. Каждого из них достаточно легко найти. Все у этих ребятишек, по счастью, хорошо. А те тысячи детей, которых вывозили с Украины западные общественники, не найти, их след потерян, — резюмировал Гагин.

Ранее Гагин заявил, что бригады иностранных медиков в составе подразделений ВСУ вырезали органы у раненых украинских солдат. Доказательств тому, что в ВСУ орудуют так называемые «черные трансплантологи», предостаточно, заявил военный эксперт.

Также советник главы ДНР сообщил, что на освобожденных территориях Украины российские военнослужащие находят алтари для человеческих жертвоприношений. Он добавил, что ритуальные убийства практикуют военнослужащие ВСУ, исповедующие антихристианские культы.

Виктория Катаева
В. Катаева
