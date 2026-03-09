Большой театр, школа йоги: как сложилась жизнь актрис сказок Александра Роу

9 марта исполнилось бы 110 лет кинорежиссеру Александру Роу. На созданных им сказках — «Варвара-краса, длинная коса», «Морозко», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и других — выросли уже несколько поколений советских и российских детей. Как сложились судьбы женщин-актрис, сыгравших в его лентах, выяснил NEWS.ru.

Почему Настенька из «Морозко» осталась одна без принца

Актрису на роль Настеньки в фильме «Морозко» Роу увидел по телевизору в балетном спектакле — Наталья Седых была балериной. На момент съемок ей исполнилось 15 лет. Наталья Евгеньевна делилась с NEWS.ru, что на съемочной площадке ее сопровождала мама.

О режиссере артистка вспоминает с пиететом. «У Александра Артуровича — русская народная душа, притом что он, кстати, сам-то не русский — папа был ирландцем, а мама гречанкой. Но родился в России, родители сюда переехали, рос среди березок в Ивановской области. Эти березки он потом во всех своих фильмах снимал. Сказочником надо родиться. Таких режиссеров, как он, сейчас нет почему-то», — с грустью отметила исполнительница.

Крупных киноролей у Седых после «Морозко» больше не случилось. Многие годы она служила в Большом театре. Танцевала в балетах «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Анна Каренина», ее партнерами были Майя Плисецкая и Марис Лиепа.

Наталья была замужем за композитором Виктором Лебедевым. Развелись супруги, по ее словам, по банальной причине — муж изменил. Есть взрослый сын. Сейчас артистка на пенсии. Живет в Москве одна. «Люблю ходить на выставки, выучила английский и французский — просто для себя. С годами вывела формулу счастья — не строить воздушных замков и наслаждаться тем, что имеешь», — отмечает Седых.

Наталья Седых (в центре) в роли Настеньки на съемках кинофильма «Морозко» Фото: РИА Новости

Как «Варвара-краса, длинная коса» отказалась от карьеры кинозвезды

Сыгравшая главную роль в фильме «Варвара-краса, длинная коса» Татьяна Клюева родилась и выросла в Москве. Школьницей она дебютировала в эпизоде фильма кинорежиссера Александра Митты «Звонят, откройте дверь». Роу увидел ее фото в картотеке киностудии. Чуть позже он утвердил Татьяну в сказку о дочери морского царя.

Уже после съемок Татьяна Николаевна поступила в ГИТИС. Педагоги прочили ей звездную карьеру. Однако она выбрала любовь. Вышла замуж за морского офицера и уехала в Севастополь — город моряков. Там работала в магазине обуви, а также была председателем Севастопольского представительства Союза кинематографистов России.

«К нам в гости часто приезжали популярные артисты. Например, ближайшая мамина подруга — Наталья Варлей, Владимир Винокур — однокурсник и приятель мамы. Это было доброе и хорошее время», — рассказывал NEWS.ru сын актрисы Ян Гагин, который стал военнослужащим, воюет на СВО и сейчас является военным советником главы ДНР.

После смерти мужа Татьяна Клюева живет в Севастополе, болеет. Уход из жизни супруга, с которым она была счастлива более 50 лет, крепко подкосил актрису.

Куда исчезла Оксанка из «Вечеров на хуторе близ Диканьки»

Роль строптивой красавицы, мечтавшей о «черевичках, как у царицы», сыграла уроженка Ленинграда Людмила Мызникова. С Александром Роу она познакомилась на киностудии, куда пришла на пробы в другую картину. «Он шел мимо со своей ассистенткой. Вдруг говорит мне: „Здравствуйте“. Причем мы не были знакомы. Потом он сказал своей помощнице: „Так вот же наша Оксанка, похожа один в один“. Таким образом, можно сказать, благословил меня на эту роль. Я действительно была как та Оксанка: считала себя неземной красотой. Юная была, взбалмошная», — делилась несколько лет назад с NEWS.ru Людмила Николаевна.

Профессионального актерского образования она не получила, закончила филологический факультет Киевского государственного университета. Вышла замуж за звукорежиссера Олега Белинского, стала мамой. «Счастье у каждого свое. Кто-то ищет его в богатстве. А у меня на первом месте семья. И еще я пришла к Богу... Прощаю себе юной взбалмошность и легкомыслие. Впрочем, не будь я тогда такой, я бы не сыграла Оксанку», — делилась артистка.

По данным «Википедии», Людмила Мызникова-Белинская ушла из жизни в декабре 2025 года. Проверить информацию невозможно — она жила в Киеве и после начала СВО перестала выходить на связь с российскими коллегами.

Людмила Мызникова в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки» Фото: Russian Look/Global Look Press

Как глава СК признавался в любви актрисе Хитяевой

На момент съемок у Роу в фильмах «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Финист — Ясный сокол» актриса Людмила Хитяева уже была фактически кинозвездой. Сыграла Дарью в фильме «Тихий Дон» Сергея Герасимова. Лента вышла на экраны в 1957 году и стала очень популярной не только в СССР, но и за рубежом.

В 1965 году Хитяева получила звание заслуженной артистки РСФСР, позже — народной. Была актрисой киностудии имени М. Горького в Москве. В ее фильмографии более 40 картин. Первым супругом Людмилы Ивановны был актер Александр Белокринкин. Их общий сын Павел закончил институт восточных языков, более 30 лет работал в Азии. В 2023 году он умер от остановки сердца в возрасте 69 лет.

Вторым мужем Хитяевой был хирург, третьим — спортсмен-каскадер. После его смерти актриса живет одна. «В 95 лет Людмила Ивановна потрясающе выглядит. Светлейший ум! Посещает культурные мероприятия. Всегда улыбчивая, доброжелательная. Аккуратная прическа, маникюр… Была на открытии памятной таблички на доме, в которой жил ее друг и коллега Георгий Юматов. На церемонии присутствовал глава Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин, целовал ей руку и признавался в любви», — рассказала NEWS.ru журналист Антонина Саврасова-Абрамова, которая приятельствует с Хитяевой.

Как Аленушка из сказки «Финист — Ясный сокол» создала школу йоги

Светлану Орлову, сыгравшую в сказке «Финист — Ясный сокол», Роу также увидел на балетной сцене. В Москву юная Света переехала из Алма-Аты. Ее воспитывала одна мама, которая работала на заводе. Девочка занималась в городском танцевальном кружке и считалась одной из самых перспективных воспитанниц. Ее заметили педагоги танцевальной комиссии из Москвы — в те годы подающих надежды детей собирали по всему СССР. Предложили учиться в столице. Мама отпустила. «Жила я в Москве в общежитии. Однажды в выходной гуляла по улице и меня окликнула какая-то женщина: „Девочка, а хочешь сниматься в кино?“» — делилась Светлана Федоровна.

Актриса Светлана Орлова в роли Аленушки в сказке «Финист — Ясный сокол» Фото: РИА Новости

К работе над этой лентой Роу приступил вместе со своим учеником Геннадием Васильевым. Во время съемок мастера не стало. Фильм Васильев заканчивал самостоятельно.

Светлана Орлова после «Финиста — Ясного сокола» снималась в небольших ролях. Вышла замуж, супруг был врачом. «Лучше, чем он, не бывает мужчин. Мне не встречались, по крайней мере. Заботливый, надежный. И очень талантливый в своей профессии. Ему пророчили огромное будущее в советской хирургии. К сожалению, рано умер, чуть за 30 ему было. Сердце подвело», — делилась Светлана с NEWS.ru.

После смерти супруга она осталась одна с новорожденным сыном. Подрабатывала в танцевальном ансамбле, позже создала собственную школу йоги. Живет в Москве.

Читайте также:

Бандера, секс-скандал: как живет звезда «В бой идут одни старики» Талашко

Какие советские фильмы обязательно показывать современным детям и почему

«Мы — балетный спецназ»: Таранда о Плисецкой, Волочковой, ценах в Большой