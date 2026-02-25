Артист балета Таранда назвал уникальное качество Майи Плисецкой

Несмотря на статус мировой звезды, в обычной жизни балерина Майя Плисецкая оставалась очень скромным человеком, поделился с NEWS.ru артист балета, заслуженной деятель искусств РФ Гедиминас Таранда. Он добавил, что в быту великая балерина была непривередлива.

Звезда и могла себе позволить все, что угодно. Но ничего подобного. Не было машины — ехала с нами в автобусе. Сейчас другие звезды, закатят скандал. Майя Михайловна была из той великой гвардии — звезды на сцене, но скромные в жизни. И мне Плисецкая говорила: «Скромным надо быть в жизни. А вот выходишь на сцену — ты либо звезда, либо никто», — вспомнил Таранда.

Артист добавил, что долгие годы сотрудничества с балериной в «Имперском русском балете» он ни разу с ней не поссорился. По его словам, Плисецкой было легко работать с ним и его артистами, так как она понимала, что они профессионалы и для нее это бы самое важное.

26 февраля Гедиминас Таранда празднует 65-летний юбилей. После ухода из Большого театра в 1993 году он создал собственный «Имперский русский балет», почетным президентом которого была Майя Плисецкая, а также балетную школу.

Ранее Таранда признался NEWS.ru, что его «корежит» от цен на билеты в Большой театр. По его словам, сегодня это культурное учреждение могут посещать только богатые люди, многим культпоход в него недоступен.