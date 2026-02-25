Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 11:25

Таранда раскрыл, как Плисецкая уговорила его создать свою труппу

Артист Таранда: в Японии Плисецкая сказала, что я готов к созданию своей труппы

Гедиминас Таранда Гедиминас Таранда Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Артист балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда рассказал, что именно Майя Плисецкая уговорила его создать свою труппу «Имперский русский балет». Он добавил, что это случилось на гастролях в Японии, где он организовал для балерины творческий вечер.

Оставшись без Большого театра — конечно, это был сильный удар — продолжал собирать ребят и делать постановки. Когда Майя Плисецкая мне сказала: «Гедиминас, тебе надо делать свой балет», я об этом задумался. Но еще не был готов. Когда в 1993 году я организовал Плисецкой творческий вечер в Японии, она сказал: «Ты готов», — рассказал Таранда.

Артист добавил, что Плисецкая сначала скептически отнеслась к названию его труппы, но он смог ее убедить, что нужен именно «имперский русский балет», балерина стала почетным президентом и выезжала с труппой Гедиминаса на все гастроли и не только в мировые столицы.

Но наше самое большое достижение — гастроли с Плисецкой в Липецке, Воронеже, Ельце, Мариуполе. В такие города, куда Большой театр никогда не приезжал, до сих пор люди вспоминают «Имперский русский балет», — подчеркнул артист.

Ранее Таранда признался NEWS.ru, что его «корежит» от цен на билеты в Большой театр. По его словам, сегодня это культурное учреждение могут посещать только богатые люди, многим культпоход в него недоступен.

Майя Плисецкая
балет
гастроли
артисты
Виктория Колодонова
В. Колодонова
