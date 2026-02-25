Таранда раскрыл, как Плисецкая уговорила его создать свою труппу Артист Таранда: в Японии Плисецкая сказала, что я готов к созданию своей труппы

Артист балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда рассказал, что именно Майя Плисецкая уговорила его создать свою труппу «Имперский русский балет». Он добавил, что это случилось на гастролях в Японии, где он организовал для балерины творческий вечер.

Оставшись без Большого театра — конечно, это был сильный удар — продолжал собирать ребят и делать постановки. Когда Майя Плисецкая мне сказала: «Гедиминас, тебе надо делать свой балет», я об этом задумался. Но еще не был готов. Когда в 1993 году я организовал Плисецкой творческий вечер в Японии, она сказал: «Ты готов», — рассказал Таранда.

Артист добавил, что Плисецкая сначала скептически отнеслась к названию его труппы, но он смог ее убедить, что нужен именно «имперский русский балет», балерина стала почетным президентом и выезжала с труппой Гедиминаса на все гастроли и не только в мировые столицы.

Но наше самое большое достижение — гастроли с Плисецкой в Липецке, Воронеже, Ельце, Мариуполе. В такие города, куда Большой театр никогда не приезжал, до сих пор люди вспоминают «Имперский русский балет», — подчеркнул артист.

Ранее Таранда признался NEWS.ru, что его «корежит» от цен на билеты в Большой театр. По его словам, сегодня это культурное учреждение могут посещать только богатые люди, многим культпоход в него недоступен.