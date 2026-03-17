17 марта 2026 в 18:24

В Германии придумали способ спастись от ЧП с ценами на газ

Германия решила создать стратегический резерв газа для защиты от скачков цен

Власти Германии рассматривают возможность создания стратегического газового резерва, который позволит предотвратить резкие скачки цен и дефицит топлива в условиях глобальной нестабильности, заявила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. По ее словам, сейчас рынок самостоятельно и надежно справляется с задачей ценообразования, но этого недостаточно, передает телеканал Phoenix.

Обсуждается вопрос о создании защищенного резерва, обособленного от рынка. По каким критериям, для каких задач и в каком объеме — это в настоящее время определяется на основе экспертных заключений, — сказала Райхе.

Министр анонсировала интенсивный диалог по этому вопросу, в первую очередь с потенциальными операторами будущего резерва. Она подчеркнула, что стране необходимы и рыночно организованный бизнес, и специальный инструмент для чрезвычайных ситуаций, вызванных внешними потрясениями.

Говоря о текущей ситуации с газом, Райхе сообщила, что немецкие хранилища заполнены на 22%. Она признала, что это немного, но заверила, что этого объема достаточно для обеспечения снабжения до конца зимы. Министр пояснила, что поставки идут не только из хранилищ, но и по трубопроводам, а также за счет СПГ.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что прогноз банка HSBC о росте цен на газ в Европе на 40% является разрушительным для промышленности и домохозяйств региона. Спецпредставитель президента РФ отметил, что текущие ожидания рынка все еще слишком оптимистичны и не учитывают реальный масштаб энергетических трудностей.

Германия
газ
резервы
цены
