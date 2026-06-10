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10 июня 2026 в 12:52

В Кремле раскрыли, чем закончится борьба России за свои регионы

Песков: борьба России за свои регионы завершится победой

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Борьба России за свои регионы завершится победой, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба, атака на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» доказывает правоту Москвы в борьбе за свои территории.

Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой, — сказал представитель Кремля.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что во время очередной атаки беспилотников на Севастополь было повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». По его словам, в результате удара БПЛА на объекте загорелась крыша.

Утром 10 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 326 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областей.

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