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09 июня 2026 в 22:16

Названа возможная причина серии взрывов на газопроводе в Дагестане

Утечка газа могла стать причиной взрывов на газопроводе в Кизилюрте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В экстренных службах Кизилюрта назвали предварительную версию причин взрывов на газопроводе, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По имеющимся данным, происшествие могло быть связано с утечкой газа.

По предварительной информации, причиной взрывов могла стать утечка газа, — сказано в сообщении.

Окончательные выводы о причинах ЧП пока не сделаны. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Три взрыва произошли на магистральном газопроводе в районе Кизилюрта в Дагестане. После ЧП возник пожар, к месту происшествия были направлены спасатели.

Ранее сообщалось о взрыве, который раздался в автомобиле на парковке на улице Введенского в столичном районе Коньково. По предварительным данным, никто не пострадал. Территорию парковки оцепили.

До этого в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи взорвался автомобиль. По словам очевидцев, мощный взрыв прогремел во дворе, когда мужчина только сел в машину и начал отъезжать. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

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