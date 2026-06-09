Названа возможная причина серии взрывов на газопроводе в Дагестане Утечка газа могла стать причиной взрывов на газопроводе в Кизилюрте

В экстренных службах Кизилюрта назвали предварительную версию причин взрывов на газопроводе, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По имеющимся данным, происшествие могло быть связано с утечкой газа.

По предварительной информации, причиной взрывов могла стать утечка газа, — сказано в сообщении.

Окончательные выводы о причинах ЧП пока не сделаны. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Три взрыва произошли на магистральном газопроводе в районе Кизилюрта в Дагестане. После ЧП возник пожар, к месту происшествия были направлены спасатели.

Ранее сообщалось о взрыве, который раздался в автомобиле на парковке на улице Введенского в столичном районе Коньково. По предварительным данным, никто не пострадал. Территорию парковки оцепили.

До этого в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи взорвался автомобиль. По словам очевидцев, мощный взрыв прогремел во дворе, когда мужчина только сел в машину и начал отъезжать. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.