Дмитриев сделал мрачный прогноз о росте цен на газ в Европе Дмитриев: прогноз роста цен на газ от HSBC станет разрушительным для ЕС

Прогноз банка HSBC о росте цен на газ в Европе на 40% является разрушительным для промышленности и домохозяйств региона, заявил в соцсети Х глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Спецпредставитель президента РФ отметил, что текущие ожидания рынка все еще слишком оптимистичны и не учитывают реальный масштаб энергетических трудностей.

По его мнению, европейская экономика столкнется с гораздо более серьезным давлением, чем предполагают аналитики банковского сектора. Дмитриев полагает, что реальное подорожание будет в два с половиной раза выше прогнозов HSBC из-за долгосрочной зависимости региона от внешних поставок.

Мы прогнозируем, что цены будут как минимум на 100% выше, чем ожидалось ранее, поскольку Европе потребуется время, чтобы неизбежно начать выпрашивать дополнительные объемы российского газа, — написал Дмитриев.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе намерен заявить о вето на 20-й пакет санкций против России, пока не будет восстановлена работа нефтепровода «Дружба». Он также отметил, что Будапешт выступит против предоставления кредита Украине и начала процесса ее вступления в Евросоюз.