ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 07:35

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 июня: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В ночь на 7 июня Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 95 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение ночи в период с 20:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — уточнили в ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Россия
ПВО
МО РФ
беспилотники
БПЛА
дроны
атаки ВСУ
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-продюсеру Газманова выдвинули серьезные обвинения
Домогательства, отношения с абьюзером, СВО: как живет Любовь Аксенова
Не менее 12 дронов ВСУ атаковали многоэтажный дом в Херсонской области
Производитель подбивших первый Abrams дронов начнет серийное производство
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 июня: инфографика
Тайвань дал свой решительный ответ на операцию Китая
Около 100 «птичек» ВСУ уничтожили над Россией за ночь
В США сделали неутешительный прогноз о войне с Ираном
Умер полковник ВСУ, приказавший обстрелять Белгород в 2022 году
Суд отказался вставать на сторону «Роснано» в споре на 226 млн рублей
Жара, грозы, туманы: сколько будет градусов в Москве и Петербурге 8–14 июня
Роспотребнадзор предупредил российских туристов об опасных вирусах
«Будет только хуже»: в США раскрыли опасный для Запада сценарий
«Опасная игра»: на Западе дали оценку тону письма Зеленского Путину
Разгром элиты ВСУ и прорыв под Орестополем: успехи ВС РФ к утру 7 июня
В ФМБА рассказали о разработке нового медицинского «оружия»
Дроны ВСУ безуспешно атаковали российский регион
Армия США впервые за полвека готовится к казни четырех человек
Ошибка военных обернулась для США потерей $500 тыс.
Аллергия, аритмия, супербактерии: чем опасен прием антибиотиков без рецепта
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.