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10 июня 2026 в 12:51

Песков анонсировал участие Президента России в саммите АСЕАН

Песков: Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН на следующей неделе

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин примет участие в саммите РФ — АСЕАН, который запланирован на следующей неделе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что в течение ближайших дней помощник президента Юрий Ушаков проведет традиционный брифинг, где детально расскажет о предстоящих многосторонних и двусторонних встречах.

Я пока не буду забегать вперед. Скажу лишь, что предстоит большое количество двусторонних встреч. Это будет целый марафон у президента Путина на протяжении двух дней, — подтвердил Песков.

Ранее представитель Кремля не стал говорить, будет ли Путин поздравлять своего американского коллегу Дональда Трампа с предстоящим днем рождения. Песков предпочел уйти от вопроса. В воскресенье, 14 июня, президент США будет отмечать 80-летний юбилей. В прошлом году Путин поздравлял его в ходе личного телефонного разговора.

До этого Песков отметил, что дату визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию пока не согласовали. Однако он подчеркнул, что дипломатов будут рады видеть в любой момент.

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