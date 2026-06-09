Туриста арестовали на Крите за фото военных самолетов Туриста из Германии арестовали на Крите по подозрению в шпионаже

56-летний гражданин Германии арестован на греческом острове Крит по подозрению в шпионаже после того, как сфотографировал военные самолеты в аэропорту Ханья, сообщает Kathimerini. Мужчина заявил, что занимается фотографией ради хобби и не знал о запрете на съемку военных объектов.

Инцидент произошел в субботу, 6 июня. Турист отдыхал на острове вместе с женой и дочерью. Он использовал профессиональную камеру, чтобы сделать снимки военной техники и закрытых зон на территории аэропорта Ханья, который является объектом совместного гражданского и военного использования.

Задержанный отверг обвинения в шпионаже, объяснив свои действия увлеченностью фотоискусством. Полиция конфисковала фотоаппарат и продолжает изучать его содержимое. Мужчина попросил время для подготовки защиты и связи с адвокатами, в связи с чем его дело передано на рассмотрение прокурора. Ему грозят обвинения в совершении тяжкого преступления, суд назначили на вторник, 9 июня.

Ранее сообщалось, что мошенники активизируются на фоне летних отпусков и все чаще используют схемы, связанные с туризмом. Злоумышленники применяют дипфейк-звонки от лица сотрудников турфирм и создают фишинговые чат-боты, маскирующиеся под службы поддержки сервисов бронирования.

Эксперт по туризму в свою очередь назвала лучшие направления для отдыха в Подмосковье. Среди туристов большим спросом пользуются Истринское направление, Мытищи, Долгопрудный и Рузский округ.