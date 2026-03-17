17 марта 2026 в 18:34

Польша депортировала сотню украинцев за неделю

Пограничная стража Польши за неделю выдворила из страны 100 граждан Украины

Польские власти за прошедшую неделю выдворили из страны более сотни граждан Украины в рамках масштабной кампании по обеспечению правопорядка, сообщила в социальной сети X польская Пограничная стража. Всего с 9 по 15 марта территорию государства по обязательству о возвращении покинули около 360 иностранцев.

Большинство из них выехали добровольно, однако к 22 украинцам сотрудникам ведомства пришлось применить силовые методы выдворения. Причиной столь массовых депортаций стали серьезные нарушения местного законодательства и общественного порядка. Пограничники подчеркнули, что среди задержанных были лица, совершавшие кражи, садившиеся за руль в нетрезвом виде или помогавшие нелегалам пересекать границу.

Свои обязательства по добровольному возвращению выполнил 81 гражданин Украины, 44 — Грузии, 31 — Колумбии, — отметила Погранстража.

Ранее пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич сообщил, что президент Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий особые условия пребывания для украинских беженцев. Иностранцы лишатся преференций, включая бесплатную медицинскую помощь и субсидии на аренду жилья.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

