17 марта 2026 в 18:17

«Разрушения серьезные»: Пушилин об обстановке в освобожденном ВС РФ городе

Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Дмитрове, который российские войска освободили в декабре 2025 года, наблюдаются серьезные разрушения, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по итогам визита в город. В своем Telegram-канале он отметил, что в населенном пункте остаются мирные жители, им оказывается необходимая помощь.

Сегодня работаем в Димитрове, есть возможность посмотреть, что разрушения в городе достаточно серьезные. Понятное дело, что фронт еще достаточно близко, пока гражданские службы по понятным причинам сюда не заходят, — написал он.

Ранее Пушилин заявил, что жители республики отчетливо ощущают скорое завершение СВО в пользу России. По его словам, положительные изменения на фронте происходят ежедневно благодаря стойкости населения Донбасса и мужеству бойцов.

Тем не менее глава ДНР также констатировал, что Киев наносит удары дальнобойными системами по гражданским объектам и жилым кварталам в ДНР, стремясь компенсировать провалы на передовой и переключить внимание общественности. По словам Пушилина, противник сознательно выбирает мишени среди инфраструктуры, не имеющей военного значения.

NEWS.ru запустил спецпроект «35 лет без СССР»
Студентка едва не забила пенсионерку молотком из-за мошенников: подробности
Трамп уличил Байдена в напрасных многомиллиардных тратах
Фигурист Григорий Родин сменил спортивное гражданство
Рубль укрепил свои позиции в международных расчетах
В США оценили боевую мощь России
Французские военные осуществили «ядерный удар»
Домашний ритм: как совместные ужины удерживают семью вместе
Власти Ливана огласили число пострадавших от атак Израиля
В России зарегистрировали товарный знак Corolla
Пьяный подросток разнес стекло в электричке
Политолог предрек Украине непростую участь при вступлении в ЕС
Макрон выступил против расширения операции ЕС в Красном море
«Нам и не надо было»: Трамп пожаловался на решение стран НАТО по Ирану
«Был убит вчера»: Трамп о смерти Лариджани
«112»: убийцей 12-летнего ребенка в Ногинске оказалась его мать
Садовод посоветовала, как ускорить таяние снега на грядке
Настоящие герои: как Россия триумфально выступила на Паралимпиаде
Дело против экс-главы российского региона поступило в суд
Штурм дала дельный совет Распутиной на фоне жилищного скандала
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

