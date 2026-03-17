«Разрушения серьезные»: Пушилин об обстановке в освобожденном ВС РФ городе

В Дмитрове, который российские войска освободили в декабре 2025 года, наблюдаются серьезные разрушения, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по итогам визита в город. В своем Telegram-канале он отметил, что в населенном пункте остаются мирные жители, им оказывается необходимая помощь.

Сегодня работаем в Димитрове, есть возможность посмотреть, что разрушения в городе достаточно серьезные. Понятное дело, что фронт еще достаточно близко, пока гражданские службы по понятным причинам сюда не заходят, — написал он.

Ранее Пушилин заявил, что жители республики отчетливо ощущают скорое завершение СВО в пользу России. По его словам, положительные изменения на фронте происходят ежедневно благодаря стойкости населения Донбасса и мужеству бойцов.

Тем не менее глава ДНР также констатировал, что Киев наносит удары дальнобойными системами по гражданским объектам и жилым кварталам в ДНР, стремясь компенсировать провалы на передовой и переключить внимание общественности. По словам Пушилина, противник сознательно выбирает мишени среди инфраструктуры, не имеющей военного значения.