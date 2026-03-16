Пушилин объяснил, зачем ВСУ бьют по гражданскому населению ДНР Пушилин связал удары ВСУ по инфраструктуре ДНР с неудачами Киева на фронте

Киев наносит удары дальнобойными системами по гражданским объектам и жилым кварталам Донецкой Народной Республики, стремясь компенсировать провалы на передовой и переключить внимание общественности, заявил глава ДНР Денис Пушилин информационной службе «Вести». По словам руководителя региона, противник сознательно выбирает мишени среди инфраструктуры, не имеющей военного значения.

Мы фиксируем обстрелы и использование противником дальнобойного вооружения по объектам критической инфраструктуры. К сожалению, это и объекты гражданской инфраструктуры. Увы, действия противника характеризуются в таких случаях как раз вот неудачами на линии боевого соприкосновения, и попытки отвлечь внимание и нанести ущерб гражданскому населению, — сказал он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что жертвами удара украинских вооруженных сил по больнице в ДНР стали восемь медработников, еще 10 человек получили ранения. Как отметили в ведомстве, атака была совершена глубокой ночью 10 марта, когда внутри находилось свыше 130 пациентов и полсотни сотрудников.