13 февраля 2026 в 12:17

Психолог разоблачила «магию» пятницы 13-го

Психолог Альберс: ожидание неудач в пятницу 13-го повышает их вероятность

Суеверный страх перед пятницей 13-го и ожидание неприятностей в этот день сами по себе повышают вероятность происшествий и уровень стресса, заявила доктор психологических наук клиники Кливленда Сюзан Альберс. По ее словам, связь этого дня с несчастьями обусловлена исключительно культурными установками, а не мистикой, передает РИА Новости.

Ожидание плохого дня, только потому что это пятница 13-го, повышает вероятность его наступления, — говорится в сообщении.

Ранее настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, протоиерей Александр Ильяшенко заявил, что умышленное запугивание окружающих по поводу пятницы 13-го является греховным деянием. Священнослужитель подчеркнул, что людям не следует опираться на безосновательные предрассудки.

Кроме того, настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка священник Максим Портнов заявил, что традиция завешивать зеркала в доме с усопшим не имеет отношения к православным канонам. По его словам, этот обычай уходит корнями в дохристианские времена, а убеждение, будто душа умершего отражается в зеркалах, является не более чем суеверием.

