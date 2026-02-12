Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 17:08

В РПЦ призвали не нагнетать страх вокруг пятницы, 13-го

Протоиерей Ильяшенко назвал грешниками нагнетающих страх из-за пятницы, 13-го

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Люди, намеренно нагнетающие страх из-за пятницы, 13-го, совершают грех, заявил NEWS.ru настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко. По его словам, общество не должно полагаться на необоснованные суеверия.

В Церкви к пятнице, 13-го, относятся совершенно индифферентно, день как день. Не нужно верить во всякие суеверия. А те, кто нагнетает какие-то страхи, на этом наживаются, грешат. Даже если не наживаются материально, то умножают среди людей всякие страхи, поскольку испуганным человеком легче управлять. Поступают недостойно, нечеловечно, — поделился Ильяшенко.

Ранее настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка, священник Максим Портнов заявил, что завешивание зеркал в доме с покойником не соответствует православным традициям. По его словам, это поверье имеет корни в более ранних эпохах.

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов ранее заявил, что отказ помочь нуждающемуся — это грех. По его словам, такой поступок ожесточает душу и лишает ее божественной благодати.

священники
суеверия
православие
РПЦ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
