27 января 2026 в 07:15

Россиянам объяснили, грешно ли не подать милостыню просящему

Депутат Иванов назвал грехом отказ помочь нуждающимся

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Отказ помочь нуждающемуся является грехом, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, подобный поступок ожесточает душу человека и закрывает ее для действия божественной благодати.

Грешно ли не давать милостыню — это вопрос о самой сути человеческой природы и христианского служения. Святые отцы учат нас, что когда мы видим человека в нужде, Господь испытывает наше сердце. Отвернуться, пройти мимо, найти оправдание — значит, ожесточить свою душу, закрыть ее для действия благодати. Акт милосердия важен не столько для того, кто получает помощь, сколько для самого дающего. Милостыня — это не транзакция, не покупка спокойствия и не оценка заслуг просящего. Это прежде всего жертва своего малого — времени, внимания, средств ради очищения собственной души от эгоизма и равнодушия, — пояснил Иванов.

Он добавил, что Русская православная церковь призывает не к бездумной раздаче денег, а к осознанной помощи. По его словам, она может выражаться в разных формах: от простого внимания до направления человека в специализированный центр.

Давая кусок хлеба бездомному или поддерживая старика, мы не решаем социальную проблему, но побеждаем грех внутри себя. Отказ от этого малого подвига — проявление маловерия и духовной лени. Церковь учит нас не бездумному раздаянию, а милостыне от сердца и с молитвой. Иногда лучшей помощью будет не монета, а бутерброд и горячий чай, купленные тут же, или направление человека в ближайший церковный или социальный центр, где ему окажут комплексную поддержку, — резюмировал Иванов.

Ранее протоиерей Андрей Ефанов из Воскресенского храма в селе Болотново заявил, что милостыню можно подавать за любого человека, включая тех, кто совершил суицид. По словам священника, таким образом мы просим других людей помянуть усопшего и дополнить молитву.

церковь
православие
россияне
общество
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
